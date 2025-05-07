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Düzce’deki Gönüllüler, Minik Kalplerle Buluştu

GENÇLERİN GÜZEL ETKİNLİĞİ

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne bağlı Gençlik Merkezi gönüllüleri, Yığılca Kırık İlkokulu’nda çocuklarla bir araya geldi. Psikoloji bölümü öğrencisi olan gönüllü gençler, burada çocuklara akran zorbalığı konusunda farkındalık oluşturacak eğlenceli bir sunum yaptılar.

SOKAK OYUNLARIYLA GEÇMİŞE YOLCULUK

Sunumun ardından, geleneksel sokak oyunlarıyla çocuklar hem eğlendi hem de geçmişe kısa bir yolculuk yaptı. Gönüllü gençler, “Birlikte gülüp, birlikte öğrendiğimiz bu güzel gün hepimizin kalbine dokundu” şeklinde duygularını ifade ettiler. Bu etkinlik, hem eğitici hem de keyifli anlar sundu.

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