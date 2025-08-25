Düzce’deki Okul, Yeni Kurallar Belirledi

ÖĞRENCİLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Düzce’deki Turgut Özal Anadolu Lisesi, yeni eğitim yılına hazırlık çerçevesinde, okula kayıt yaptırmayı düşünen öğrenciler için 18 maddelik bir doküman oluşturdu. Bu belgede “Öğrencilerimizin dikkat etmesi gereken hususlar” başlığında, Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği genel kuralların yanı sıra erkek ve kız öğrenciler arasında ayrım yaratabilecek kurallara da yer verildi.

KURAL DETAYLARI

Listede, kız çocuklarının servis arabanızın şoförünün yanına oturamayacağı, arka koltukta ayrıca yer olmadığında boş ön koltuk bulunmasına rağmen gerektiği takdirde ayakta kalmaları gerektiği gibi hükümler yer alıyor. Ayrıca, kantin kullanımı sırasında kız öğrencilerin, erkek öğrencilerle aynı sırada bulunamayacağı belirtiliyor. “Kız erkek ilişkilerinde seviyeli davranılacak. Yanlış anlaşılmaya neden olabilecek herhangi bir durumla karşılaşmak istemiyoruz. Kuzenim, kankim, sekiz yıllık arkadaşım gibi hiçbir bahane kabul edilmeyecek” şeklinde ifadeler mevcut. Beden eğitimi dersinde giyilecek kıyafetlere dair de kurallar mevcut; tayt giymek yasak. Kantindeki davranışlarla ilgili düzenlemeler de bulunuyor; öğrencilerin “kaynak” yapmamaları isteniyor ve bu tür durumlar için okul idaresine veya nöbetçi öğretmenlere bildirimde bulunmaları gerektiği vurgulanıyor. Ek olarak, öğrencilere “ortaokuldan kalan çocukça davranışlara ya da şakalaşma dozuna” dikkat etmeleri öneriliyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Düzce Valiliği, kamuoyuna yansıyan bu 18 maddelik listeyle ilgili bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “İlimiz Merkez Turgut Özal Anadolu Lisesi Okul Müdürlüğünce, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında öğrencilerimiz tarafından uyulması gereken kurallara ilişkin olarak velilerin yazılı bir metin ile bilgilendirildiği anlaşılmıştır. Metindeki kurallar, öğrencilerin birbirlerine ve okul ortamına saygılı olmaları, olası yanlış anlamaları önlemek, aralarındaki olumsuz durumları engellemek ve güvenli bir eğitim-öğretim ortamı sağlamak amacı taşımaktadır. Ancak metindeki bazı ifadelerin amacını aştığı ve toplumda yanlış anlaşmalara yol açtığı görülmüştür. Tartışmalı ifadeler hakkında inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Öğrencilerimizi olumsuz etkileyecek uygulamalar kabul edilemez. Kurumlarımızın temel yaklaşımı, öğrencilerimizin kendilerini güvende hissedecekleri, huzurlu bir ortamda eğitim almalarını sağlamaktır” ifadelerine yer verildi.

KURALLAR LİSTESİ

Düzce’deki Turgut Özal Anadolu Lisesi’nin öğrencilere verdiği kurallar listesi şu şekildedir: