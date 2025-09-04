Düzce’deki Orman Yangını Keçi Tesisini Yaktı

ORMAN YANGINI SÖNDÜRME ÇALISMLARI DEVAM EDİYOR

Düzce’de ormanlık alanda meydana gelen yangına müdahale çalışmaları devam ediyor. Yangının söndürülmesi için 5 helikopter, 35 araç ve 250 personel bölgeye gönderildi. Söndürme çalışmaları 7. saate girerken, üzücü bir haber geldi; bölgedeki bir keçi üretimi tesisi yangından etkilenerek tamamen kül oldu.

KEÇİ ÜRETİM TESİSİ KÜLE DÖNDÜ

Yangın öncesinde tesis, güvenlik önlemleri kapsamında günler önce boşaltılmıştı. Ancak, orman yangınının enerjisinin yükseldiği alanlardan biri olarak tesisteki alevler büyük hasara yol açtı. Mevcut durumda tesis, tamamen kullanılamaz hale geldi.