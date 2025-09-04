Haberler

Düzce’deki Orman Yangını Keçi Tesisini Yaktı

ORMAN YANGINI SÖNDÜRME ÇALISMLARI DEVAM EDİYOR

Düzce’de ormanlık alanda meydana gelen yangına müdahale çalışmaları devam ediyor. Yangının söndürülmesi için 5 helikopter, 35 araç ve 250 personel bölgeye gönderildi. Söndürme çalışmaları 7. saate girerken, üzücü bir haber geldi; bölgedeki bir keçi üretimi tesisi yangından etkilenerek tamamen kül oldu.

KEÇİ ÜRETİM TESİSİ KÜLE DÖNDÜ

Yangın öncesinde tesis, güvenlik önlemleri kapsamında günler önce boşaltılmıştı. Ancak, orman yangınının enerjisinin yükseldiği alanlardan biri olarak tesisteki alevler büyük hasara yol açtı. Mevcut durumda tesis, tamamen kullanılamaz hale geldi.

Sivasspor, Sarıyer’e Hazırlanmaya Başladı

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Sarıyer ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarına başladı. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, oyuncularla ısınma ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi.
Aksaray’da Plakasız Motosiklet Trafikten Men Edildi

Aksaray'da plakasız motosiklet kullanan bir sürücü, kaza sonrası otoparka çekildi ve 15 bin 709 lira ceza aldı.

