Düzce’deki Trafik Denetimlerinde 162 Araç Men Edildi

DUZCE’DE TRAFİK DENETİMLERİ ARTIRILDI

Düzce’de trafik denetimi gerçekleştiren polis ve jandarma ekipleri, trafik kurallarına uymayan sürücülere karşı sıkı bir mücadele yürütüyor. Son bir haftada yapılan denetimlerde, 15 bin araç kontrol ediliyor. Bu denetimlerin sonuçları oldukça dikkat çekici olacak şekilde, 162 araç trafikten men ediliyor.

KURALLARA UYMAYANLARA CEZA YAĞDI

Düzce’de Jandarma ve Polis trafik ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla son günlerde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Bu süreçte 15 bin aracın yanı sıra bin 361 motosiklet ve 155 okul servisi kontrol ediliyor. Denetimlerde kurallara uymayan 2 bin 228 sürücüye idari para cezası uygulanıyor. Ayrıca 3 sürücüye alkolden işlem yapılırken, ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı gibi kuralların ihlali gibi konularda da titizlikle denetimler sürdürülüyor. Ekipler, gelecekte denetimlerin daha da artacağını belirtiyor.