Düzce’deki Yangın Havadan Gözlemlendi

ORMAN YANGINI HASARI HAVA GÖRÜNTÜLERİYLE BELİRLENDİ

Düzce’de ormanlık alanda dün başlayan yangın, 9 saatlik çalışmaların ardından kontrol altına alındı ve hasar görüntüleme işlemleri havadan yapıldı. Olayın yaşandığı Esençam köyünde yangın söndürme çalışmaları, 5 helikopter, 60 araç ve 300 personel ile sabah saatlerine kadar devam etti. Soğutma işlemlerinin ardından bölge dronla görüntülendi.

DÜZENLİ HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Yangının etkisiyle ağaçlık alanlarda örtü yangını tespit edilirken, fındıklık ve otluk alanlar tamamen kül olabiliyor. Yangın sonrası ekipler, bölgedeki hasar tespitine başladı. Arazisi bulunan köylüler ise yaşanan felaketten sonra yaralarını sarmak için harekete geçti.

OLUMSUZLUKLARA KARŞI ÖNLEMLER ALINIYOR

Bölgede yeniden oluşabilecek olumsuzluklara karşı ise 5 arazöz, 2 su tankeri, 2 ambulans, 4 ilk söndürme aracı ve 4 iş makinesi hazırda bekletiliyor. Bu önlemler, gelecekte potansiyel riskleri minimize etmeyi amaçlıyor.