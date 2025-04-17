DÜZCE’deki Zirai Dondan Zarar Gördü

DÜZCE’DE FINDIK BAHÇELERİ ZİRAİ DONDAN ZARAR GÖRDÜ

Düzce’de, son günlerde etkili olan kar yağışı, fındık bahçelerinde zirai don olayına yol açtı. Bahçe sahibi Aydın Dane, fındık ağaçlarının etkilenmesi nedeniyle bir video çekip “Fındıklarım Hak’kın rahmetine kavuşmuştur” diyerek ‘Sela’ okudu. Bu görüntüler sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Aydın Dane, kar yağışının ardından fındıkların büyük zarar gördüğünü aktardı. Dane, “Nisan ayında zamansız şekilde kar yağdığı için fındığımız çok zarar gördü. Sağlık olsun” diyerek bir nebze teselli bulmaya çalıştı. Bahçesindeki hasarın boyutunu da belirten Dane, “Bizim tabi ki çiftçiler olarak gelirimiz fındık. Burada bütün mahsullerimiz zarar gördü. Dallarımız görüldüğü gibi bayağı dondan zarar gördü” ifadelerini kullandı. Karadeniz bölgesinin yüksek kesimlerinde kar yağışının yoğun olduğunu ancak, bu zamansız yağışın fındık üzerindeki olumsuz etkisinin büyük olduğunu belirtti.