Düzce’den AB’ye Fındık İhracatı Sürüyor

FINDIK İHRACATINDA ÖNEMLİ ARTILAR

Düzce’den yılın ilk beş ayında Avrupa Birliği ülkelerine toplam 12 bin 851 ton iç fındık ihraç edildi. Türkiye, dünya fındık pazarının yüzde 70’ini elinde bulunduruyor ve başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere pek çok ülkeye fındık göndermeye devam ediyor. Fındık, Karadeniz Bölgesinde olduğu gibi Düzce’de de birçok aile tarafından üretiliyor.

İHRACAT VERİLERİ AÇIKLANDI

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, fındık ihracatına dair önemli verileri paylaştı. Bu verilere göre, bu yıl ocak ayında 2 bin 416 ton, şubat ayında 3 bin 6 ton, mart ayında 2 bin 952 ton, nisan ayında 2 bin 697 ton ve mayıs ayında bin 780 ton iç fındık ihraç edildi. Düzce’de 2024 yılında toplam 20 bin 240 ton iç fındık ihracatı gerçekleşmişti.