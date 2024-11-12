Düzce, Ekonomik Teşviklerle Yükseliyor ve Gelişiyor

DÜZCE’NİN DEPREM SONRASI DÖNÜŞÜMÜ

Merkez üssü Kocaeli’nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi, Düzce’yi ciddi şekilde sarstı. Bu depremin ardından 12 Kasım 1999’da yaşanan ikinci deprem, kentteki yapıların yüzde 60’ının kullanılamaz hale gelmesine yol açtı. İki deprem sonrası il genelinde 16 bin 666 konut ile 3 bin 837 iş yeri ağır hasar gördü ya da yıkıldı. Ayrıca 10 bin 968 konut ve 2 bin 573 iş yeri orta hasar alırken, 13 bin 70 konut ve 1606 iş yeri az hasarlı olarak belirlendi. Deprem öncesinde Bolu’ya bağlı ilçe olan Düzce, 9 Aralık 1999’da il statüsüne kavuşarak yaralarını daha hızlı sarmaya başladı. Deprem sonrası nüfusu 50 bine kadar düşen Düzce, zamanla merkez nüfusunu 350 bin, toplam nüfusunu ise 500 bin seviyesine taşıdı. Düzce’nin göç alması ve ekonomik olarak kalkınması, 2004’te yürürlüğe giren “Yatırım ve İstihdamı Teşvik Yasası” ile mümkün oldu.

TEŞVİK YASASININ ETKİSİ

Depremde sadece 1 Organize Sanayi Bölgesi (OSB) bulunan Düzce’de, yıkım ve hasar nedeniyle fabrikalar faaliyetlerini durdurmuştu. Ancak teşvik yasası sonrası birçok yatırımcı bölgeye yönelmeye başladı. Günümüzde Düzce’de faaliyet gösteren 5 OSB’de yaklaşık 485 fabrikada 35 bini aşkın kişi çalışıyor. Teşvik yasası ile OSB’ler dışında kurulan 54 fabrikada da 14 bine yakın işçi istihdam ediliyor. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, 25 yıl önce yaşanan depremlerden kentin büyük oranda etkilendiğinin altını çizdi. Bıyık, 12 Kasım 1999’da oluşan Kaynaşlı merkezli 7,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında şehrin neredeyse tamamen yıkıldığını ifade etti ve barınma ihtiyacının karşılanmasının 2-3 yıl aldığını belirtti. Ayrıca, mevcut hükümetin 2004’te çıkardığı “Yatırım ve İstihdamı Teşvik Yasası”nın kentin ekonomisine büyük katkı sağladığını aktardı.

Bıyık, Düzce’nin depremlerin ardından kalkınmada öncelikli iller arasında yer aldığını vurgulayarak, 5184 sayılı yasayla ilk organize sanayi bölgesinin kurulduğunu belirtti. “Teşvik ilimize gelen büyük firmaların büyük yatırım yapmasını sağladı. Öncelikle tekstil sektöründeki firmalar yoğunlukla ilimize yatırım yaptı. O dönemde odamıza kayıtlı 2 bin 900 üye vardı, şimdi üye sayımız 5 binin üzerinde. Bu üyelerimizden 485’i imalatçı ve 35 bin kişiye istihdam sağlanıyor.” şeklinde konuştu. Bunun yanı sıra Düzce’nin ihracat rakamlarının sürekli artış gösterdiğine dikkat çekti. “İhracat rakamımız 5,5 milyar dolar seviyesine ulaştı. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası olarak, şehrimizdeki tüm dinamiklerle ortak akılla şehrimizin büyümesine, insanlarımızın refahının artmasına ve ülke ekonomisine azami katkı sağlamaya gayret ediyoruz.” dedi.