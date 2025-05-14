Düzce Emniyet Misafir Öğrenci Etkinliği

ENGELLİLER HAFTASI KAPSAMINDA ZİYARET

Düzce Emniyet Müdürlüğü, 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası dolayısıyla özel gereksinimli öğrencilere ev sahipliği yaptı. Cumhuriyet İlkokulu’na ait özel eğitim sınıfına devam eden öğrenciler, bu önemli hafta çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğünün Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki tesislerine götürüldü.

POLİS TECRÜBESİ YAŞADILAR

Ziyaret sırasında çocuklar emniyet araçlarına bindirilerek, polis kıyafetleri giydirildi ve telsizle anons yapmaları sağlandı. Özel gereksinimli öğrenciler, bu etkinlik ile polislerin bir gününü deneyimleme fırsatı buldu. İl Emniyet Müdürlüğü, bu özel anları sosyal medya hesaplarından paylaşarak etkinliğin duyurusunu yaptı.