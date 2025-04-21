Düzce Fen Lisesi’nde Meslek Söyleşisi

MESLEK SÖYLEŞİLERİ DEVAM EDİYOR

Düzce Fen Lisesi, bu kez meslek söyleşileri kapsamında Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ve ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Nurullah Çelebi’yi konuk etti. Söyleşi, Düzce Fen Lisesi’nin konferans salonunda gerçekleşti ve öğrencilerin büyük ilgisiyle karşılandı.

DR. YILMAZ’IN TECRÜBELERİ

Dr. Yasin Yılmaz, öğrencilere yaptığı konuşmada kariyerinin başlangıcı ile ilgili samimi anekdotlar paylaştı. “Sizin gibi lise öğrencisi olduğum yıllarda bu göreve geleceğim kesinlikle aklımda yoktu. Doktor olacağım, daha sonra sağlık müdürü olacağım gibi şeyler aklımdan geçmiyordu” diyen Yılmaz, öğrencilere kariyer yolculuklarında önemli olanın yaptıkları işi en iyi şekilde yerine getirmek olduğunu belirtti. Ayrıca, öğrencilerin farklı alanlarda topluma katkıda bulunabileceklerini vurguladı ve bu doğrultuda pratik çözümler üretebilen bireyler olmalarını diledi.

NURULLAH ÇELEBİ’DEN SANAT VURGUSU

Ünlü sanatçı Nurullah Çelebi de öğrencilere yönelik nasihatlerde bulundu. “Şansınız güzel olsun” diyerek öğrencilere başarılar dileyen Çelebi, “Gönül ister ki, hangi mesleği yaparsanız yapın sanatın içinde olun, eğitiminizi ve işinizi yarım bırakmadan sanat ile ilgilenin” şeklinde ifade etti. Söyleşinin sonunda öğrenciler, Dr. Yılmaz ve Çelebi’ye çiçek hediye ederek teşekkür ettiler.