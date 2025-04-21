Haberler

Düzce Fen Lisesi’nde Meslek Söyleşisi

MESLEK SÖYLEŞİLERİ DEVAM EDİYOR

Düzce Fen Lisesi, bu kez meslek söyleşileri kapsamında Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ve ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Nurullah Çelebi’yi konuk etti. Söyleşi, Düzce Fen Lisesi’nin konferans salonunda gerçekleşti ve öğrencilerin büyük ilgisiyle karşılandı.

DR. YILMAZ’IN TECRÜBELERİ

Dr. Yasin Yılmaz, öğrencilere yaptığı konuşmada kariyerinin başlangıcı ile ilgili samimi anekdotlar paylaştı. “Sizin gibi lise öğrencisi olduğum yıllarda bu göreve geleceğim kesinlikle aklımda yoktu. Doktor olacağım, daha sonra sağlık müdürü olacağım gibi şeyler aklımdan geçmiyordu” diyen Yılmaz, öğrencilere kariyer yolculuklarında önemli olanın yaptıkları işi en iyi şekilde yerine getirmek olduğunu belirtti. Ayrıca, öğrencilerin farklı alanlarda topluma katkıda bulunabileceklerini vurguladı ve bu doğrultuda pratik çözümler üretebilen bireyler olmalarını diledi.

NURULLAH ÇELEBİ’DEN SANAT VURGUSU

Ünlü sanatçı Nurullah Çelebi de öğrencilere yönelik nasihatlerde bulundu. “Şansınız güzel olsun” diyerek öğrencilere başarılar dileyen Çelebi, “Gönül ister ki, hangi mesleği yaparsanız yapın sanatın içinde olun, eğitiminizi ve işinizi yarım bırakmadan sanat ile ilgilenin” şeklinde ifade etti. Söyleşinin sonunda öğrenciler, Dr. Yılmaz ve Çelebi’ye çiçek hediye ederek teşekkür ettiler.

ÖNEMLİ

Haberler

Kırklareli’de Dört Kişi Yaralandı

Kırklareli'nin Yayla Mahallesi'nde süs havuzuna düşen 5 yaşındaki çocuk ve onu kurtarmaya çalışan 3 kişi elektrik çarpması sonucu yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Haberler

İstihdamı Canlandırmak İçin Kaynak Aktardık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, depremzedelerin istihdamı için 77 bin kontenjan ve 15 milyar lira kaynak sağlandığını duyurdu. Ayrıca, kadınların güçlendirilmesine yönelik yeni bir proje başlatılıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.