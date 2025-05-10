Düzce Gençlik Merkezi, Şehit Annelerine Hediye Verdi

Düzce Gençlik Merkezi gönüllüleri, Anneler Günü nedeniyle gerçekleştirdikleri “Çantamda Sevgi Var” projesi çerçevesinde hazırladıkları çantaları şehit annelerine hediye etti. Bu proje, Gençlik Merkezi, Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Düzce Üniversitesi (DÜ) Gençlik Ofisi tarafından hayata geçirildi. Gönüllü üniversite öğrencileri, üniversitedeki atölyelerde şehit anneleri için çanta hazırlamaya başladı. Kentteki 47 şehit annesi için renkli çantalar yapan gençler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleriyle birlikte bu çantaları şehit annelerine hediye ederek Anneler Günü’nü kutladı.

ÖZEL GÜNDE İYİLİK HAREKETLERİ

Proje sorumlusundan olan Gençlik Merkezi Lideri ve DÜ Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Beyza Sağıncı, proje fikrinin arkadaşlarıyla sohbet sırasında ortaya çıktığını ve Anneler Günü öncesi hazırlıklara başladıklarını ifade etti. Gönüllülük projelerinin önemine dikkat çeken Sağıncı, “Yapacağımız çantaların anlamı olması gerektiğini düşündük. Şehit annelerimize ziyaretlerde bulunup çantalarını hediye ediyoruz.” dedi. Sağıncı, projeye dahil olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, “İlk etapta amacımız, bu çantaları özel günlerde şehit annelerine vermekti. Çok keyif aldık ve mutlu olduk. Şimdi Öğretmenler Günü’nde öğretmenlerimize ve huzurevindeki büyüklerimize hediye etme planımız var. Şehit annelerimizi ve büyüklerimizi bir nebze olsun mutlu edebilmek, gülümsetebilmek bizim için büyük bir mutluluk.” şeklinde konuştu.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında şehit olan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan’ın babaevini ziyaret eden gençler, şehit annesi Hanife Baysan’a çantasını takdim etti. Anne Baysan, ziyaretten ötürü mutluluk duyduğunu belirtti ve “Çok duygulandım. Çok teşekkür ederim. Onların ziyareti bana keyif verdi. Değeri paha biçilemez. Hepsinin eline sağlık. Bana geleceklerini söylediklerinde çok sevindim.” ifadesini kullandı.

VATANA BİR OĞUL VERDİM

Pençe-Kilit Operasyonu sırasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna’nın annesi Döndü Bazna’ya da ziyarette bulunan gençler, hediye çantasını takdim etti. Şehit annesi Bazna, ziyareti ve hediyesi için çok duygulandığını belirterek, “Kızlarımızın getirdiği hediye için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hem ziyarete hem de Anneler Günü’nü kutlamaya gelmişler. Vatana bir oğul verdim ama bin evlat kazandım. Çantayı kullanacağım, çok mutlu oldum.” dedi.