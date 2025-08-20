Düzce Gençlik Ve Spor Devir Töreni

DEVİR TESLİM TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde bir devir teslim töreni yapıldı. 2019 yılından bu yana bu görevi sürdüren İsa Yazıcı, görevini Zekeriya Arslantürk’e devretti. Törende Zekeriya Arslantürk, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine resmen başladı ve yeni dönemde gençlik, spor ve yurt hizmetleri alanında kente değer katmayı hedeflediğini ifade etti.

İSA YAZICI’YA TEŞEKKÜR EDİLDİ

Görev süresi boyunca Düzce’de gençlik, spor ve yurtlar alanında pek çok önemli projeyi hayata geçiren İsa Yazıcı’ya teşekkür edildi. Yazıcı’nın katkıları, yapılan hizmetlerle birlikte anıldı ve bu süreçteki başarıları vurgulandı. Arslantürk’ün yeni görevinde Düzce’ye önemli katkılar sağlaması bekleniyor.