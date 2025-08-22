Düzce Gönüllü Gençler Fındık Topladı

DÜZCE’DE FINDIK HASADI SÜRÜYOR

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait gençlik merkezi gönüllü gençler, fındık bahçelerine girerek fındık hasadı gerçekleştirdi. Ülke genelinde fındık üretiminde 5. sırada yer alan Düzce’de hasat işlemleri devam ediyor. Türkiye, dünya fındık üretiminin yüzde 70’ini sağlayarak stratejik bir konumda bulunuyor ve 700 bin çiftçi ile üretici bu değerli ürünü yetiştiriyor.

Gönüllü gençlerin katıldığı hasat etkinliği, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlendi. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı gençler, Gürcü Çiftlik Köyü’nde fındık toplayarak üreticilere destek olmanın yanı sıra farklı bir deneyim yaşadı. Bu eğitim ve sosyal sorumluluk projesi, gençlerin tarımsal üretime katkı sağlaması açısından büyük bir önem taşıyor.