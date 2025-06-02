Düzce Hürriyet Ortaokulu, İsa Yazıcı’yı Ziyaret Etti

DÜZCE’DE OKUL SPORLARI BAŞARISI

Düzce Hürriyet Ortaokulu, Okul Sporları Türkiye finallerinde dördüncülük elde ederek Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı’yı ziyaret etti. Düzce’de düzenlenen voleybol şampiyonasında şampiyonluk kazanarak Türkiye şampiyonasına katılan Hürriyet Ortaokulu, Çanakkale’deki finallere giderek Düzce’yi başarıyla temsil etti.

BAŞARILI MÜCADELELER

Birçok okul ile yarışan Hürriyet Ortaokulu, Türkiye dördüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı. Voleybol şampiyonasına katılan öğrencilerden Buğlem Ay, Zeynep Şahinşah, Mina Koroş, Ela Buğlem Ak, Cemre Ece Dağcı, Gökçe Gül, İlkyaz Eflin Kafalı, Tuğçe Beren Zengin, Zeynep Azra Bayraktar ve Eylül Yılmaz, İl Müdürü İsa Yazıcı’yı ziyaret etti. Öğrencilerin bu başarıları nedeniyle Yazıcı, kendilerini tebrik ederken aynı zamanda sporculara hediyeler takdim etti.

GURUR VERİCİ SONUÇLAR

Düzce Hürriyet Ortaokulu’nun elde ettiği başarı, sadece okul için değil, Düzce şehri için de büyük bir gurur kaynağı oldu. Genç sporcuların bu düzeyde elde ettikleri başarılar, genç nesiller için spora yönlendirilmesi açısından önemli bir örnek teşkil ediyor.