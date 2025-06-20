Düzce İdare Mahkemesi Göreve Başladı

HAKİMLER SAVCILAR KURULU 2025 YILI ANA KARARNAMESİ YAYINLANDI

Hakimler Savcılar Kurulu 2025 yılı Ana Kararnamesi yayınlandı. Düzce Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevine devam edecek olan Başsavcı Yasin Emre’nin girişimleriyle kurulan ve Düzce Adliyesi içerisinde oluşturulan yeni Düzce İdare Mahkemesi için başkan ve üyeler bu kararname ile atandı. Ayrıca, Hakimler Savcıları Kurulu 1. Dairesinin yaz kararnamesi doğrultusunda Düzce’den 5 Hakim ve 5 Cumhuriyet Savcısı başka illere tayin olurken, 8 Cumhuriyet Savcısı ve 3 Hakim Düzce’ye atandı. Düzce’de uzun süredir beklenen idare mahkemesinin başkan ve üyeleri de bu atamalar sonucunda belirlendi.

DÜZCE İDARE MAHKEMESİ ÜYELERİ ATANDI

Atamalara göre, Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı Ömer Tetik, Gaziantep Cumhuriyet Savcısı Ahmet Deveci, Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı Abdullah Sönmez, Batman Cumhuriyet Savcısı Selami Arık, Hendek Cumhuriyet Savcısı Çağrı Tolga Taşkın, Kars Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bayraktutar, Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı Ayşe Demir ve Malatya Cumhuriyet Savcısı Fatih Mehmet Tanyolu Düzce’ye atandı. Düzce’deki görevli Cumhuriyet Savcısı Eriş Özbir Gaziantep’e, Yeliz Başkan Bolu’ya, Süleyman Aydın Gaziantep’e, Ömer Gündoğdu Ardahan’a, Muhammed Katılmış ise İstanbul Anadolu Hakimliği’ne atandı. Muş Hakimi Selçuk Baysal, Gaziantep Hakimi Ezgi Akın Deveci ve İskenderun Hakimi Didem Bezci Düzce’ye atanırken, Düzce Hakimi olan Murat Kurt Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine, Aşkı Elmalı Şanlıurfa Hakimliği’ne, Yağmur Aydemir Tuğlu Ankara Hakimliği’ne, Nafiye Özdinç Patnos Hakimliği’ne, Yığılca Hakimi Yaşar Karaduman ise Uzunköprü Hakimliği’ne atandı.

DÜZCE İDARE MAHKEMESİ’NE ÖNEMLİ AÇILIŞ

Bahsi geçen atamalarda, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre’nin girişimleri sonrası Düzce Adliyesi içinde İcra Dairelerinin müstakil alana taşınarak kurulmasına karar verilen Düzce İdare Mahkemesi dikkat çekiyor. Düzce İdare Mahkemesi üyeliklerine Malatya İdare Mahkemesi üyesi Evren Kaya, İstanbul Vergi Mahkemesi üyesi Vedat Keleş, Şanlıurfa İdare Mahkemesi üyesi Ahmet Akif Demir ve Hatay İdare Mahkemesi üyesi Canan Acar atandı. İdare mahkemesi üyelerinin yeni adli yılda görevlerine başlayacakları öğrenildi.

IDARE MAHKEMESİ NEDİR?

İdare mahkemesi; idarenin hukuka aykırı işlem ve eylemlerine karşı açılan idari davalara bakmakla görevli temel mahkemelerden biridir. İdare mahkemesi, idari yargıda genel görevli ilk derece mahkemesi olarak tanımlanır. Bu mahkeme, genel görevli olduğu için diğer mahkemelerin idari davalara bakma yetkisi bulunmamaktadır, kanunla açıkça yetki verilmedikçe. Örnek vermek gerekirse, vergi mahkemesi özel bir mahkeme olduğundan, bunun çerçevesi kanunla belirlenmiştir. Vergi mahkemesi ile ilk derecede Danıştay’da çözümlenecek olan davalar dışındaki tüm idari işlem ve eylemlere karşı açılacak davalar idare mahkemesinde görülüyor. Daha önce, idareye açılan davalar için Bolu’ya gitmek gerekliyken, artık taraflar iş ve işlemlerini Düzce’de kolayca halledebiliyor.