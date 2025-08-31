Düzce (İHA) – 1903 Düzce Beşiktaşlılar Derneği, Okul İhtiyaçlarını Karşıladı

BAĞIŞ VE DESTEK FAALİYETİ

Düzce’de 1903 Düzce Beşiktaşlılar Derneği ve Çarşı Düzce grubu, Aydınpınar Köyü’ndeki Çakır Hacı İbrahim İlkokulu’nda önemli bir yardım çalışması gerçekleştirdi. Dernek üyeleri, okulun boya, badana ihtiyaçlarını giderirken, spor alanı eksikliklerine de müdahale etti. Köy halkı ise Beşiktaşlıların kendilerine verdikleri destekten oldukça memnun kalırken, Galatasaraylı bir kadın mutluluğunu “Allah onlara da şampiyonluk nasip etsin” sözleriyle ifade etti.

EGİTİM ORTAMINI İYİLEŞTİRME ARZUSU

2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesi okuldaki eksiklikleri gidermek amacıyla harekete geçen dernek, okul bahçesine çocukların spor yapabilecekleri futbol, voleybol ve basketbol sahaları kazandırdı. Ayrıca sponsorlar aracılığıyla okula spor malzemeleri de ulaştırıldı. Beşiktaşlı çocuklar ise futbolcuların isimlerini yazdıkları penyeleriyle futbol maçı yaparak derneğe sürpriz yaptı.

ÇOCUKLARIN MOTİVASYONUNU ARTTIRMAK

1903 Düzce Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Ömer Faruk Kubilay, “Bugün tüm Beşiktaşlı dostlarımızla beraber, öncelikle 1903 Beşiktaşlılar Derneği olarak, sonrasında bizim Çarşı Düzce topluluğu olarak birlik, beraberlik içerisinde Düzce Aydınpınar Köyü’nde Çakır Hacı İbrahim İlkokulu’na geldik” diyerek köy muhtarıyla birlikte okulun ihtiyaçlarını belirlediklerini ifade etti. Kubilay, “Sadece Beşiktaşlı dostlarımız değil tüm iş insanları bize destek oldu. STK’lar bizimle el ele verdi” dedi.

İYİ İNSAN OLMA VURGUSU

Kubilay, onursal başkanları Süleyman Seba’nın felsefesini hatırlatarak, iyi insana dönük sorumluluklarının bilincinde olduklarını vurguladı. Ayrıca çocukların futbol, voleybol ve basketbol sahası ile keyifli zaman geçirmeleri için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

SPOR YAPMA KEYFİ

Okula giden çocuklar, etkinlikten çok memnun kaldıklarını ve “Çok iyiydi. Kendilerine çok teşekkür ederim. İyiydi ama ben Fenerbahçeliyim” diyerek birlikte eğlenmenin ve bir arada olmanın önemine dikkat çekti.

GALATASARAY TARAFTARI TEŞEKKÜR ETTİ

Köy halkından bir okul velisi olan Yeşim Altun ise Galatasaray taraftarı olarak, Beşiktaşlılara teşekkür etti. Altun, “Düzceli Beşiktaşlılara çok teşekkür ederiz. Çok mutlu olduk. Zaten köyümüz okulu ve bizim için büyük ihtiyaçtı. Bu ihtiyaçlarımızı karşıladılar” diyerek desteklerinden dolayı minnettar olduklarını belirtti.