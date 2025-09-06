Düzce(İHA) – Anadolu Otoyolu’nda Kazada İki Otobüs Çarpıştı

Düzce’de meydana gelen trafik kazasında iki otobüs çarpıştı. Sağanak yağış nedeniyle otobüslerden inen yolcular, ıslanmamak için bagaj kapaklarının altına sığınmak zorunda kaldı. Kaza, sabah saatlerinde Anadolu Otoyolu Gümüşova Rampaları civarında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Ağrı’dan İstanbul yönüne giden A.Ç. yönetimindeki 35 BUZ 178 plakalı Mercedes otobüs, Ankara’dan İstanbul’a gitmekte olan H.K. kontrolündeki 08 ABS 910 plakalı Mercedes otobüse sağanak yağmur nedeniyle görüş mesafesi düştüğü için çarptı.

KAZA SONRASI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Çarpışmanın ardından her iki otobüs şoförü de otoyolda emniyet şeridine çekilerek olası başka kazaların önüne geçti. Neyse ki, kazada yaşamını yitiren ya da yaralanan kimse olmadı. Kaza sonrasında otobüslerde bulunan yolcular, dışarıya çıkarak sağanak yağıştan korunmak için bagaj kapaklarının altına sığındı. Otobüslerdeki yolcular, yol kenarındaki bir tesiste bekleyerek gelen diğer otobüslere geçerek yolculuklarına devam etti.

YAĞIŞ HEMEN ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Bu olay, Düzce’de etkili olan sağanak yağışın ne denli etkili olabileceğini bir kez daha gösterdi. Özellikle yolda kalan yolcular için zorlu bir durum meydana getiren bu kazada hızlı bir şekilde emniyet önlemleri alındı. Otobüslerdeki yolcuların başka bir transport aracına geçmek için yola devam etmesi ise olumsuz durumların önüne geçmiş oldu.