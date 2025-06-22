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DÜZCE(İHA) – Düzce’de Denetimler Sürüyor

DÜZCE’DE POLİS DENETİMLERİ DEVAM EDİYOR

Düzce’de polis ekipleri, sorumluluk bölgesindeki denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Son hafta içinde gerçekleştirilen bu denetimlerde, toplam 8 bin 167 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

CEZAİ İŞLEMLER UYGULANDI

Denetim kapsamındaki işlemler sonucunda bin 536 sürücüye cezai işlem yapıldı. Yapılan denetimlerde 106 araç trafikten men edildi. Ayrıca, hız ihlali nedeniyle 406 sürücüye, kask takmamaktan 102 motosiklet sürücüsüne, kırmızı ışık ihlali yapan 82 sürücüye, emniyet kemeri takmamaktan 110 sürücüye, seyir halinde telefon kullanmaktan 11 sürücüye, alkollü araç kullanmaktan 14 sürücüye, ses/gürültüden 11 sürücüye ve abart egzozdan 5 sürücüye cezalar kesildi.

Bu denetimlerin, suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla gerçekleştirildiği bildiriliyor.

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