DÜZCE(İHA) – Orman Köylülerine Mikro-Kredi Desteği

DÜZCE’DE ORMAN KÖYLÜLERİNE DESTEK DEVAM EDİYOR

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde, orman köylülerine sağlanan ORKÖY destekleri sürüyor. Dikiş makinesi hibe projesi kapsamında, orman köylüsü kadınlardan oluşan 11 kişilik bir kursiyer grubu belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025 yılını “Aile Yılı” olarak ilan etmesiyle, Orman Genel Müdürlüğü, orman köylüsü kadınlarına yönelik hibe destekli mikro-kredi proje uygulamalarını hızlandırıyor.

ÇİÇEKPINAR KÖYÜ’NDE KURS DÜZENLENDİ

Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Çiçekpınar köyünde Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 2025 yılına ait dikiş nakış işçiliği kursu gerçekleştirildi. Bu kurs çerçevesinde orman köylüsü kadınlardan oluşan 11 kişilik grup sertifikalarını aldı. Ayrıca, Orman Genel Müdürlüğü tarafından mikro-kredi projeleri kapsamında, tüm kursiyerlere dikiş makineleri hibe edildi.

ÜRÜNLER SERGILANDI VE MAKİNELER TESLİM EDİLDİ

Çiçekpınar köyünde, kursiyerlerin hazırladığı ürünlerin sergisi yapıldı. Aynı etkinlikte, dikiş makineleri de sahiplerine teslim edildi. Bu destekler, orman köylüsü kadınlarının ekonomik durumlarını iyileştirmeyi amaçlıyor.