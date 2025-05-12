Düzce(İHA) – Otoyolda Kaza Meydana Geldi

Düzce’de sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Düzce’deki Anadolu Otoyolu’nda sabah saatlerinde direksiyon hâkimiyetini kaybeden araç, önce refüje ardından bariyerlere çarparak büyük bir hasar aldı. Kazada, içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı. T.S. isimli sürücünün kullandığı 35 KB 6282 plakalı Volkswagen marka otomobil, Ankara’dan İstanbul istikametine seyahat ederken Üçköprü mevkiinde kontrolden çıktı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDEYDİ

Olayın ardından diğer sürücüler, durumun aciliyetini fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri ulaştı ve yaralılara müdahalede bulundu. Yaralılar daha sonra Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi’ne ambulanslarla sevk edildi. Güvenlik güçleri, kaza ile ilgili detaylı incelemelerine başladı.