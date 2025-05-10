Düzce İl Özel İdaresi Sürpriz Düzenledi

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİNDEN ANNEYE SÜRPRİZ ETKİNLİK

Düzce İl Özel İdaresi, “Anneler Günü” sebebiyle kadın çalışanlarına özel bir etkinlik düzenliyor. İl Özel İdaresinden gelen bilgilere göre, değişik birimlerde görev alan kadın personel, eğitim sebebiyle toplantı salonuna davet edildi. Eğitim videosu izleyeceklerini düşünen annelere, çocuklarının daha önce kaydedilmiş “Anneler Günü” mesajı içeren videoları gösterildi.

DÜĞÜMLER AÇILDI, DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Videoların izlenmesinin ardından çocuklar, ellerinde çiçeklerle salona girerek annelerine sürpriz yaptı. Karşılarında çocuklarını gören annelerin pek çok duygu yaşadığı anlar, İl Özel İdaresinin sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşıldı. Bu duygusal anlar, etkinliğin en özel anlarından biri oldu.