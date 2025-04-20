Düzce İşçileri Maaş Ücretini Almıyor

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI’NIN MAAŞ AÇIKLAMALARI

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, katıldığı yerel televizyon kanalında önemli açıklamalarda bulundu. Programa katılan bir kişi, “İlçelere göre en düşük maaşı alan Düzce Belediye işçileri. Maaşların tamamını alamadı. Bu konu hakkında ne diyeceksiniz?” sorusunu yöneltti. Özlü, maaşlardaki aksaklıkla ilgili gelen soruya şu şekilde yanıt verdi: “Bugüne kadar Düzce Belediyesi çalışanlarının tamamının maaşı ödenmiştir. Bizden bir tek maaş alacak insan yoktur. Ödenmeyen mesailer var. Sosyal dengeler var. Bunları ödeyeceğiz. Bizi beğenmiyorsa istifa edebilir. Hangi belediye yüksek maaş veriyorsa oraya gidebilir.”

Özlü, ekonomik sıkıntılara vurgu yaparak, “Dünyada bir ekonomik sıkıntı var. Türkiye’de de ekonomik sıkıntı var. Biz bu sıkıntılar arasında öncelikle çalışanlarımızın ücretlerini ödemeye çalışıyoruz. Ancak arkadaşımız beğenmiyorsa istifa edebilir. Zorla tutmuyoruz. O gider başkası gelir. Mesailer var ödemediğimiz. Ödemediklerimiz ekstralar.” ifadelerini kullandı. Ayrıca yerel seçim öncesi Ocak 2024’te belediye bahçesinde çalışanlara yüzde 71 zam yapıldığını duyurmuştu.

Başkan Özlü, “Hepiniz bizim için çok değerlisiniz. Her ayın 15’inde Düzce Belediyesi çalışanları maaşlarını alırlar. Bundan sonra da zamanında alacaksınız.” şeklinde konuşarak, çalışanlarına güvence verdi. Ancak belediyenin vergi borcu olanlar listesine girmesi, o günkü konuşmaların tartışılmasına neden olmuştu.