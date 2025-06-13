Düzce Jandarma Ekipleri Uyuşturucu Yakaladı

Uyuşturucu İmalatı ve Ticaretine Yönelik Operasyon

Düzce İl Jandarma ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma suçlarından bir kişiyi tutukladı. Bu operasyon, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirildi. Ekipler, E.S. isimli (41) şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığı ve Sakarya’dan Düzce’ye uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Kaçmaya Çalışan Şüpheli Yakalandı

Durdurulan Sakarya plakalı aracın içinde olan E.S., elindeki çanta ile kaçmaya çalıştı. Fakat yere düşürdüğü çantayı vermemek ve kaçmak için jandarma memurlarına direnmesine rağmen yakalandı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla olay yerinde arama yapıldı. Elde edilen bulgular sonucunda, E.S.’nin çantasında 80.05 gram metamfetamin, 9.08 gram bonzai, 10.72 gram tütüne emdirilmiş AM-2201 uyuşturucu maddesi ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheli şahıs uyuşturucu imal ve ticareti suçundan gözaltına alındı. Ayrıca görevli memura karşı direnme ve mukavemet suçlarıyla ilgili ayrı bir tahkikat da başlatıldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye çıkarılan E.S. tutuklandı.