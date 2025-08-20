Haberler

Düzce Kız Judo Takımı, Türkiye Üçüncüsü

BÜYÜK BAŞARIYLA DÖNDÜLER

Düzce’nin kız judo takımı, Judo Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Şampiyonası’ndan 2 altın ve 1 bronz madalya kazanarak Türkiye üçüncüsü oldu. 17-19 Ağustos tarihleri arasında Aydın’da gerçekleştirilen bu önemli şampiyonada Düzce’nin adına büyük bir başarı kazandırdı.

GURUR VERİCİ PERFORMANS

Elde ettikleri başarı ile hem kürsüye çıkan hem de Düzce’nin adını ülke genelinde bir kez daha gururla duyuran kız judo takımı, azim, emek ve disiplinli çalışmanın meyvelerini aldı. Gösterilen üstün performans, gelecekteki başarıların da temeli oldu.

