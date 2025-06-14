Düzce Konuralp Öğrenciler, Botanik Bahçesi’ni Ziyaret Etti

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BOTANİK BAHÇESİ’NDE DOĞA KEŞFİ

Düzce Konuralp İlkokulu’nun öğrencileri, doğayı deneyimlemek ve bitkileri daha iyi tanımak amacıyla Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi’ni ziyaret etti. Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi’nden Arş. Gör. Dr. Sertaç Kaya ve stajyer öğrencilerin rehberliğinde gerçekleştirilen etkinlik, küçük katılımcıların hem eğitici hem de eğlenceli bir gün geçirmesine olanak tanıdı.

EĞİTİCİ SUNUM VE DOĞA SEVGİSİ

Etkinlik, Dr. Sertaç Kaya’nın botanik bahçelerinin ne olduğu, burada yürütülen bilimsel araştırmalar ve süs ile tıbbi bitkilerin doğadaki önemi hakkında yaptığı sunum ile başladı. Katılımcılar, botanik bahçesinde yetişen endemik bitkiler ve çeşitli bitki türleri hakkında bilgi alırken, Kaya çocukların sorularını yanıtlayarak doğa sevgilerini pekiştirmelerine destek oldu. Ayrıca, yaz stajlarını burada yapan stajyer öğrenciler de ilkokul öğrencilerine bitki keşiflerinde yardımcı oldu.

KEŞİF VE DOĞA BİLİNCİ

Bilgilendirici sunum sonrasında öğrenciler öğretmenleriyle birlikte bahçeyi keşfe çıktı. Minik katılımcılar, çeşitli bitki türlerini yakından inceleyerek yapraklarını, çiçeklerini ve kokularını tanıma fırsatı buldu. Etkinlik, çevre bilincinin ve doğa sevgisinin erken yaşlarda kazandırılmasının önemine dikkat çekerek çocukların doğayla olan bağlarını güçlendirdi. Eğitici ve eğlenceli deneyim sayesinde öğrenciler, bitkiler dünyasını tanırken doğanın güzelliklerinin tadını çıkardı.