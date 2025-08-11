Haberler

Düzce’nin Kaynaşlı’sında Yangın Söndürüldü

YANGININ ÇIKTIĞI YER

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde bir evin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin etkili müdahalesiyle kontrol altına alındı. Üçköprü Köyü Fenerbahçe Mahallesi’nde Mehmet Çaka Vahit’e ait olan iki katlı evin çatı katında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Yangın ihbarı alındıktan sonra Düzce ve Kaynaşlı’dan itfaiye ekipleri hızlıca bölgeye sevk edildi. Ekiplerin etkin çalışmasıyla yangın söndürüldü, ancak çatı katı kullanılamaz hale geldi. Çatı katının ardiye olarak kullanıldığı öğrenildi.

Simcha, Açık Alanı Tercih Etti

Gazze'deki çatışmalar devam ederken, İsrailli radikal yerleşimcilerin hükümet desteğiyle Batı Şeria'da toprak alımına girişmesi, işgal altındaki bölgelerde şiddet olaylarını artırıyor.
Edirne’de Yangın Evlere Sıçrayabilir

Enez'de 10 saat süren orman yangını, rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine yaklaşmakta. Yangınla mücadele eden ekipler, durumu kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

