Düzce Okul Sporları Bocce Müsabakaları Yapıldı

DÜZCE’DE GENÇLER BOCCE MÜSABAKASI YAPILDI

Düzce’de okul sporları kapsamında gençler bocce müsabakaları gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol doğrultusunda 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları çerçevesinde bu etkinlik düzenlendi. Düzce Gençlik Merkezinde yapılan organizasyona erkeklerde 52 ve kızlarda 52 sporcu, toplamda ise 26 okuldan 104 sporcu katılım sağladı.

KIZLARDA DERECEYE GİREN OKULLAR

Müsabakalar oldukça çekişmeli geçti. Kızlarda Yavuz Selim MTAL birinci, İbni Sina MTAL ikinci, Akçakoca Lisesi üçüncü ve Akçakoca Süha Güven Turizm MTAL dördüncü oldu. Müsabakalardaki bu sonuçlar, okulların spor alanındaki rekabetini gözler önüne serdi.

ERKEKLERDE ÖDÜL ALAN TAKIMLAR

Erkeklerde ise Spor Lisesi birinci olurken, Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci, Akçakoca Fedai Karabıyık MTAL üçüncü ve Yavuz Selim MTAL dördüncü sırayı elde etti. Dereceye giren takımlara ödülleri, düzenlenen ödül töreni ile takdim edildi.