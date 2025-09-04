Haberler

Düzce Orman Yangını Kısa Sürede Söndürüldü

Düzce’nin Yığılca ilçesinde orman yangını kontrol altına alındı

YANGININ ÇIKTIĞI BÖLGE

Düzce’nin Yığılca ilçesinde, Mengen köyü sınırları içinde bulunan ormanlık alanda saat 22.00 sıralarında bir yangın meydana geldi. Yangın, Yedigöller yolu üzerinde bulunan bu bölgede başladı.

EkipLERİN MÜDAHALESİ

Ateşin çıkmasıyla birlikte, bölgeye itfaiye ve orman ekipleri gönderildi. Ekipler, yoğun bir çalışma ile yangını söndürüyor ve ardından soğutma faaliyetlerine başlıyor. Yangının başladığı andan itibaren ekiplerin hızlı hareket etmesi, durumu kontrol altına almayı sağladı.

ZARAR GÖREN ALAN

Yangının ilk tespitleri doğrultusunda, yaklaşık 5 dönümlük bir alanın zarar gördüğü bildiriliyor. Yangının sebebiyle ilgili incelemeler devam ediyor.

