Düzce Otoyolu’nda Kaza: 4 Yaralı

OTOMOBİL BARIYERE ÇARPTI

Anadolu Otoyolu’nun Düzce kesiminde kontrolden çıkarak bariyere çarpan otomobilde bulunan 3’ü çocuk 4 kişi yaralandı. Otoyolun İstanbul istikametinde ilerleyen F.Y.T. yönetimindeki 59 AEL 989 plakalı araç, Paşakonağı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonucunda araçta yer alan H.T. (40), H.E.T. (3), E.H.T. (3) ve Ö.A.T. (8) yaralandı. Olay ile ilgili ihbar üzerine sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere iletildi ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

TRAFO GİBİ TRAFİK AKIŞI NORMALE DÖNDÜ

Kaza nedeniyle otoyolda bir süre tek şerit trafiğe kapandı; ancak aracın kaldırılmasının ardından trafik akışı normal seyrine döndü.