Düzce Paramedik’in Sürüşü Takdir Topladı

DÜZCE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAKDİR TOPLAYAN BİR BAŞARI

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimliği bünyesinde görev yapan Paramedik Merve Nur Gülyiyen, ambulans sürüş yetenekleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Gülyiyen, ambulans kullanmadaki ustalığıyla erkek meslektaşlarına da örnek teşkil ediyor.

KÖYDE HIZLI MÜDAHALE

Doğanlı köyünde yaşayan 55 yaşındaki H.D. isimli hastaya aniden müdahale etmek üzere yola çıkan ambulans ekibi, Gülyiyen önderliğinde hızla olay yerine ulaştı. Zamanında gerçekleştirilen müdahale ile hastanın sağlık kuruluşuna sevk edilmesi sağlandı.

KÖY HALKININ TAKDİRİ

Hızlı ve güvenli sürüşü ile başarılı bir performans sergileyen Gülyiyen, hem refleksleri hem de profesyonel yaklaşımıyla köy halkının büyük takdirini topladı. Ambulans ekibinin bu özverili çalışması, sağlık hizmetlerinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Muratpaşa’da Yangın, İtfaiye Kurtardı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir binada çıkan yangında itfaiye, alevlere müdahale ederek söndürdü. İçerideki iki köpek ise ekipler tarafından kurtarıldı.
Pazaryeri’nde Yangın Kontrol Altına Alındı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki tarım arazisinde çıkan yangın, zamanında müdahale sayesinde ormanlık alana ulaşmadan kontrol altına alındı. Yangın sırasında bir kulübe zarar gördü, ekipler bir kaplumbağayı kurtarıp doğaya geri bıraktı.

