Düzce Sosyal Komite Etkinliği Gerçekleşti

DÜZCE’DE 2. GELENEKSEL PİLAV GÜNÜ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin sosyal ve mesleki dayanışmasını artırmak için kurulan Sosyal Komite, 2. Geleneksel Pilav Günü Etkinliği’ni büyük bir katılımla gerçekleştirdi. Bu etkinlik, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün ek binasında yapıldı. Katılımcılara, Düzce’nin önemli yöresel değerlerinden biri olan ve coğrafi işaretle tescillenmiş Konuralp Pirinci ile yapılan Konuralp Pilavı ikram edildi. Etkinlik, yerel lezzetlerin tanıtımına da katkı sunarak, hem damaklarda güzel bir iz bıraktı hem de kurum içindeki iletişimi pekiştirdi.

İL MÜDÜRÜ ESRA UZUN’DAN DESTEK

Etkinliğe katılarak personeliyle bir araya gelen İl Müdürü Esra Uzun, dayanışma ortamına katkı sağladı. Uzun, “Sosyal Komite, bu tür organizasyonlarla kurum içindeki birlik ve beraberliği güçlendirmeye devam edecek” şeklinde açıklamalarda bulundu. Komite, kültür, sanat ve sosyal sorumluluk alanlarında da çeşitli faaliyetler gerçekleştirerek, önümüzdeki dönemlerde benzer etkinliklerle personelin sosyal yaşamına renk katmayı hedefliyor.