Düzce Spor Müsabakaları Tamamlandı

DÜZCE OKUL SPORLARI BİLARDO MÜSABAKALARI TAMAMLANDI

Düzce’de gençler kızlar ve erkekler bilardo yarışmaları sona erdi. 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları çerçevesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol doğrultusunda gerçekleştirildi.

MÜSABAKALARIN DETAYLARI

13-14 Mart 2025 tarihlerinde Diamond Bilardo Spor Salonu’nda yapılan organizasyona toplamda 50 sporcu katıldı. Kızlar kategorisinde Liva Ata birinci, Sultan Gök ikinci, Beren Kileci ve Tuana Naz Beniz ise üçüncü sırayı aldı. Erkekler kategorisinde ise Serkan Gürsu birinci olurken, Gaffar Şahin Akdaşan ikinci, Onur Efe ve Muhammet Emin Çoban da üçüncülüğü paylaştı. Dereceye giren sporcular, ödül töreni ile ödüllerini aldı.