Düzce Spor Tesislerini İnceledi

ZİYARETİN DETAYLARI

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, Gölyaka ilçesine yaptığı ziyaret sırasında İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İrfan Başar ile birlikte Gölyaka İlçe Spor Salonu ve Stadyumu’nda incelemelerde bulundu. Bu saha ziyaretinde tesislerin mevcut durumu yerinde gözlemlendi.

İYİLEŞTİRME GÖRÜŞMELERİ

İl Müdürü Arslantürk, burada detaylı bilgi aldı. Ayrıca, tesislerin daha etkin kullanımı ve sporculara daha iyi hizmet sunulabilmesi adına yapılabilecek iyileştirmelere dair değerlendirmelerde bulundu.