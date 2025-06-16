Düzce Trafik Denetimleri Kesinlikle Sıfır Tolerans

DENETİMLERİN ETKİSİ VE KAPSAMI

Düzce’de sürücülerin trafik kurallarına uymalarını sağlamak amacıyla polis ve jandarma ekipleri tarafından sıkı denetimler yapılıyor. 9-15 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde, toplam 18 bin 725 araç, motosiklet ve okul servisi kontrol edildi. Bu denetimlerde, kurallara uymayan 2 bin 406 sürücüye idari para cezası uygulanırken, 21 sürücüye alkol nedeniyle işlem yapıldı. Ayrıca, 161 araç trafikten men edildi.

SÜRÜCÜLERDE GÖZLEMLENEN KURAL İHLALLERİ

Denetimlerin ana odak noktaları arasında ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri takmama, ışık donanımına uymama, teknik değişiklikler, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymama gibi durumlar yer aldı. Ekipler özellikle yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücüler üzerinde de denetim yaptı. Düzce’deki trafik ekipleri, bu denetimlerin artacağını ve sürücülerin kural ihlali yapmaktan kaçınmaları gerektiğini vurguladı.