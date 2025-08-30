Düzce Trafik Kazaları İstatistikleri Yayınlandı

DÜZCE’DE TRAFİK KAZALARI İSTATİSTİKLERİ

Düzce’de, Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre 2025 yılının ilk yedi ayında meydana gelen trafik kazalarında büyük bir sıklık görüldü. Bu dönemde toplam 1.464 trafik kazası yaşandı ve bu kazalar sonucunda 8 kişi hayatını kaybederken, 1.229 kişi yaralandı. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, 2025 yılı Ocak ile Temmuz ayları arasındaki trafik kazalarına dair istatistikleri kamuoyuna duyurdu.

İLK YEDİ AYIN KAZA VERİLERİ

Düzce’deki kazaların 840’ı ölüm ve yaralanmayla sonuçlandı. İlk yedi ayda, 1.464 kaza içerisinden 8 kişi olay yerinde yaşama veda ederken, 1.229 kişi de yaralanarak hastanelerde tedavi altına alındı. Bu durum, trafik güvenliği açısından ciddi bir mesele olarak öne çıkıyor.

TEMMUZ AYI VERİLERİ

2025 yılı temmuz ayında ise yalnızca 168 ölümlü ve yaralamalı trafik kazası kaydedildi. Bu kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti ve 247 kişi zarar gördü. Ayrıca, temmuz ayı içerisinde 83 adet maddi hasarlı trafik kazası da meydana geldi. Bu veriler, Düzce’de trafik kazalarının artışını gözler önüne seriyor.