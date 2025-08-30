Düzce Trafik Polisi, Yaşlı Adama Yardımcı Oldu

YAŞLI VATANDAŞA YARDIM ELİ

Düzce’de görevli trafik polisi Hüseyin Akyol, valiliğe otomobil ile gelmeye çalışan yaşlı bir vatandaşın yardımına koşarak dikkatleri üzerine çekti. Yaşlı adam, aracıyla valilik makam girişinden geçmek isterken, otomobil ile girişin yasak olduğunu öğrenince durduruldu.

HÜSEYİN AKYOL’UN YARDIM SEVER TUTUMU

Trafik polisi Hüseyin Akyol, yaşlı adamın valilikte işi olduğunu öğrenince, ona yaya olarak giriş yapabileceğini aktardı ve araçtan inmesine yardımcı oldu. Akyol, daha sonra otomobilin sürücüsüne aracı park etmesi için uygun bir yer gösterdi. O anlar, vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı ve Hüseyin Akyol’un bu yardımsever davranışı büyük takdir topladı.