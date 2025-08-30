Haberler

Düzce Trafik Polisi, Yaşlı Adama Yardımcı Oldu

YAŞLI VATANDAŞA YARDIM ELİ

Düzce’de görevli trafik polisi Hüseyin Akyol, valiliğe otomobil ile gelmeye çalışan yaşlı bir vatandaşın yardımına koşarak dikkatleri üzerine çekti. Yaşlı adam, aracıyla valilik makam girişinden geçmek isterken, otomobil ile girişin yasak olduğunu öğrenince durduruldu.

HÜSEYİN AKYOL’UN YARDIM SEVER TUTUMU

Trafik polisi Hüseyin Akyol, yaşlı adamın valilikte işi olduğunu öğrenince, ona yaya olarak giriş yapabileceğini aktardı ve araçtan inmesine yardımcı oldu. Akyol, daha sonra otomobilin sürücüsüne aracı park etmesi için uygun bir yer gösterdi. O anlar, vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı ve Hüseyin Akyol’un bu yardımsever davranışı büyük takdir topladı.

ÖNEMLİ

Haberler

Bağcılar’da Tekstil Atölyesinde Yangın

Bağcılar'daki üç katlı tekstil atölyesinde sabah saatlerinde çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. Olayda maddi hasar oluştu ve yangının nedeni inceleniyor.
Haberler

Nizip’te Motosiklet, Beton Mikserinden Kurtuldu

Gaziantep’in Nizip ilçesinde motosiklet, kavşakta dönüş yaparken beton mikserine çarpmaktan son anda kurtuldu. Sürücünün ani hamlesiyle kaza önlendi. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.