Düzce TSO Başkanı Bıyık Talepleri İletti

DÜZCE’DE KAMU, ÜNİVERSİTE VE SANAYİ İŞBİRLİĞİ ÖNEMİ VURGULANDI

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen Karadeniz Bölgesi Odaları İstişare Toplantısı’na katıldı. Toplantıda, Düzce’nin ekonomik gelişimi için kamu, üniversite ve sanayi işbirliği çalışmalarının önemine dikkat çekti. Bıyık, “Sanayi gelişimiyle birlikte tarım ve turizm konularında da Düzce’nin tüm dinamikleriyle birlikte yoğun çaba sarf ediyoruz.” dedi.

ÜRETİMDE CİDDİ ADIMLAR ATILIYOR

Erdoğan Bıyık, Düzce’nin ekonomisinin lokomotifi olan üretim konusunda önemli teşebbüslerde bulunduğunu belirtti. “Sanayicilerimiz, var güçleriyle istihdam oluşturmaya ve üretmeye gayret ediyor.” şeklinde konuşan Bıyık, kamu kaynaklarından bazı kolaylıklar beklediklerini ifade etti. Ayrıca, uygun finans kaynaklarına erişim, teşvik desteklerinin genişletilmesi ve sektörel bazda sigorta teşvikleri konularında sanayicilerin taleplerinin olduğu belirtti.

TALEPLER İLGİLİ BAKANLIKLARA İLETİLECEK

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Bıyık’ın ilettiği taleplerin diğer taleplerle birlikte en kısa zamanda ilgili bakanlıklar ve kamu kaynaklarına iletileceğini söyledi. Ayrıca, DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık’a görüşleri için teşekkür ederek, ortak hedefler doğrultusunda ilerleme kaydedeceklerini belirtti.