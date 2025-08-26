Düzce TSO Başkanı, “Maviş”i restore ettirdi

DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANI’NIN ARAÇ AŞKI

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Tanju Acar, 41 yıl önce iş kurma hayaliyle sattığı ilk otomobilini, “Maviş” adını verdiği aracı, Konya’da hurda halde bulduktan sonra 7 ayda restore ettirdi. Acar, restore edilen otomobili torununa hediye ederken, en büyük hayalinin kanser tedavisi gören arkadaşının fotoğrafını 41 yıl sonra aynı yerde yeniden çekmek olduğunu ifade etti.

HAYATLARINDAKİ ÖNEMLİ ANILAR

62 yaşındaki iş adamı, askere gitmeden önce kuzeninin desteğiyle aldığı otomobili, askerlik sonrası iş kurmak amacıyla satmak zorunda kaldı. Yıllarca içinde kalan bu anıyı unutamayan Acar, 15 yıl kadar önce aracın izini buldu. O dönemde sahibi otomobili satmadı, ancak yıllar sonra Konya’da bulduğu aracı Düzce’ye getirtmeyi başardı. Aziziye Mahallesi’nde kaporta ustası Ruhi Ozan’a teslim edilen otomobil, 7 aylık bir çalışmanın ardından ilk günkü gibi yenilendi.

TARİHE YOLCULUK VE DUYGUSAL ANLAR

Acar, restore edilen otomobili teslim alırken duygu dolu anlar yaşadığını belirtti. Otomobilin kendisi için manevi değerinin çok yüksek olduğunu söyleyen Acar, “Rahmetli halamın oğlunun desteğiyle bu aracı aldık. İşlerim nedeniyle satmak zorunda kaldık. Ama o benim için hep özel kaldı. Yıllar içinde otomobilimin peşini bırakmadım” dedi. Aracı 5 yaşındaki torunu Ayaz’a hediye ettiğini ve onun da aracın kıymetini bilmesini istediğini kaydetti.

ANILARI YENİDEN CANLANDIRMAK

Acar, kanser tedavisi gören okul arkadaşı Talat ile olan anılarını da yaşatmayı düşünüyor. “Bu arabayla çekilmiş fotoğraflarımız var. Talat, duyduğunda çok mutlu oldu. Abant’a gidip aynı fotoğrafı çektirmek için söz verdim” diye konuştu.

USTADAN EMEĞİN DEĞERİ

Kaporta ustası Ruhi Ozan, aracın kendisine tanınmaz halde geldiğini ve restore sürecinin oldukça zorlu geçtiğini anlattı. “Buna araç demeye şahit lazımdı. Parçaları topladık, elimizden geleni yaptık. Araç 6-7 ayda bu hale getirildi” dedi. Ozan, bir emek ve hobi olarak gördüğü bu çalışmada yer aldığı için her zaman gururlandığını ifade etti.