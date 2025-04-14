Düzce Üniv. Öğrencileri Tekvando’da Başarı Gördü

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN BAŞARILI PERFORMANS

Düzce Üniversitesi öğrencileri, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde düzenlenen Türkiye Tekvando Şampiyonası’nda göstermiş oldukları başarılı performansla dikkatleri üzerine çekti. Mühendislik Fakültesi’nden Hümeyra Kar, +73 kilo kadınlar kategorisinde Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya elde etti.

ÖĞRENCİLERİN BAŞARI DERECELERİ

Antrenörlük Eğitimi bölümü öğrencisi Emir Perçin ise 68 kilo erkeklerde Türkiye üçüncülüğü derecesi elde ederek bronz madalya kazandı. Mühendislik Fakültesi’nden Abdurrahman Alömer de 54 kilo erkekler kategorisinde Türkiye beşincisi olarak başarı gösterdi.

TEBRİK MESAJI

Düzce Üniversitesi, yaptığı açıklamada “Üniversitemizi başarılı bir şekilde temsil eden öğrencilerimizi tebrik ediyor, bundan sonraki süreçte başarılarının devamını diliyoruz” ifadelerine yer verdi.