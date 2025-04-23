Düzce Üniversitesi Arıcılık Ürünleri Tehdit Ediyor

DÜZCE’DE SAHTE BALLAR HAKKINDA ÖNEMLİ UYARI

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) Müdürü Prof. Dr. Meral Kekeçoğlu, mısır şurubuyla üretilen sahte balların sağlık açısından ciddi tehdit oluşturduğunu ifade etti. Bu tür ürünlerden kesinlikle uzak durulması gerektiğini vurguladı. Düzce Üniversitesi Düzce Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Arıcılık Programı ile Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğinde “Modern ve Geleneksel Tıbbın Geleceğinde Yeni Yaklaşımlar: Arıcılık ve Yeni Nesil Arı Ürünleri” temasıyla bir konferans düzenlendi. Etkinlik, Sağlık Bilimleri Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

ETKİNLİKTE YOĞUN KATILIM

Konferans, katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Prof. Dr. Meral Kekeçoğlu ve Aile Hekimi Dr. Yaşar Nurullah, etkinliğe konuşmacı olarak katıldı. Bu programda, arı ürünlerinin geleneksel ve modern tıptaki yeri, üretim süreçleri ve sağlık alanındaki potansiyeli bilimsel verilerle incelendi. Kekeçoğlu, bal, propolis, bal mumu, apilarnil, arı sütü, arı zehri, api-air, pergol ve polen gibi arı ürünlerinin üretimi, depolanması, pazarlanması, kurutulması ve sağlıkta kullanımı konularında dikkat çekti.

Deli balın yalnızca tıbbi kullanımlar için hekim kontrolünde alınması gerektiğini belirten Kekeçoğlu, kestane balının dünya genelinde yüksek bir değere sahip olmasına rağmen tanıtım eksiklikleri yüzünden üreticilerin yeterince kazanç sağlayamadığını belirtti. Ayrıca, sağlıklı arı ürünlerinin uygun bir şekilde saklanması gerektiğinin altını çizdi. Kekeçoğlu, “Bal ve diğer arı ürünlerini güneş ışığından uzak, oda sıcaklığında ve kuru ortamlarda muhafaza etmeliyiz. Mısır şurubundan üretilmiş sahte ballar sağlık açısından ciddi tehdit oluşturmaktadır; bu ürünlerden mutlaka uzak durmalıyız” dedi.

ARICILIK VE MODERN TIP ÜZERİNE BİLGİLER

Etkinliğin bir diğer konuşmacısı Dr. Yaşar Nurullah ise, arı ürünlerinin tarih boyunca hangi alanlarda kullanıldığını ve tıpta bu ürünlerin bilimsel çalışmalarla nasıl desteklendiğini katılımcılara aktardı. Polen, propolis, arı sütü gibi arı ürünlerinin solunum yolu hastalıkları, sindirim sistemi rahatsızlıkları, diyabet, kanser tedavisi ve sporcu sağlığı gibi pek çok alanda kullanılan ürünler olduğunu ifade etti. Nurullah, modern tıbbın geleneksel ve tamamlayıcı tıptan uzak durma eğiliminde olduğunu ancak bilimsel çalışmalar sayesinde bu yaklaşımın değişmekte olduğunu belirtti. Etkinlik, soru-cevap bölümüyle sona erdi.