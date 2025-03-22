Düzce Üniversitesi Botanik Bahçesi Etkinliğiyle Buluştu

DÜNYA ORMANCILIK GÜNÜ ETKİNLİKLERİ

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü Etkinlikleri çerçevesinde “Botanik Bahçesi Keşif Gezisi ve Tıbbi Aromatik Bitki Dikimi Etkinliği” düzenledi. Etkinlik, Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesinde yapıldı. Bu etkinliğe Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahim Aydın, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Yılmaz Türk ve Doç. Dr. Halil İbrahim Şahin, Süs ve Tıbbi Bitkiler Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Necmi Aksoy ile birlikte fakülte akademisyenleri ve öğrenciler katıldı.

ÖĞRENCİLERİN DOĞA İLE TEMASI

Abdurrahim Aydın, 21-26 Mart Orman Haftası kapsamında gerçekleştirilen gezinin ve bitki dikim etkinliğinin öğrencilerin bitkilerle doğrudan temas etmeleri açısından önemine vurgu yaptı. Prof. Dr. Aydın, ekolojik farkındalığı artıran bu tür etkinliklerin, sürdürülebilir çevre bilincinin geliştirilmesi bakımından artarak devam etmesini ümit etti. Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi’nin kurulmasından bu yana yapılan çalışmaları hatırlatan Prof. Dr. Necmi Aksoy, tıbbi ve aromatik bitkilerin biyolojik çeşitliliğin korunması ile ekonomik değere katkı sağlama konusundaki önemli rollerine dikkat çekti.

Etkinlikte Süs ve Tıbbi Bitkiler Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Engin Eroğlu, katılımcılara Botanik Bahçesi’nde bulunan nadir ve endemik bitki türleri hakkında detaylı bilgi verdi. Eroğlu, bitkilerin ekolojik ve tıbbi özelliklerine değinerek doğal yaşamın korunması ve sürdürülebilir bitki üretimi konularının önemine vurgu yaptı. Ayrıca, tıbbi bitkilerin sağlık, kozmetik ve gıda endüstrisindeki önemine dair bilgilendirmeler yapıldı.

YEŞİL ALANLARIN ARTIRILMASI

Akademisyenler, etkinlikte öğrencilerle birlikte tıbbi bitki dikimi gerçekleştirerek yeşil alanları artırmanın gerekliliğine aktif bir şekilde katkı sağladı. Programa katılanlar, doğa ile iç içe geçirdikleri gün sayesinde unutulmaz anlar yaşadı.