Düzce Üniversitesi Kadınlar Takımı Üçüncü Oldu

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİSİKLET TOPLULUĞU’NDAN BÜYÜK BAŞARI

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın üniversite öğrenci kulüplerine yönelik destek programı ÜNİDES projesi çerçevesinde bu yıl 8.’si düzenlenen ODTÜ Dağ Bisikleti Yarışında, Düzce Üniversitesi Bisiklet Topluluğu (DÜBİS) kadınlar takım sıralamasında üçüncülük elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Eymir Gölü ormanlığına kurulan zorlu parkurda, 10 farklı üniversiteden sporcular mücadele etti.

KADINLARDA GURURLANDIRAN SONUÇLAR

Düzce Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Açelya B. Gönüllü’nün danışmanlığı yaptığı DÜBİS, kadınlar takım sıralamasında elde ettiği üçüncülük ile Düzce Üniversitesi için ilk occasion’ı başarıyla tamamladı. Bireysel sıralamalarda erkeklerde birinciliği Şeyh Edebali Üniversitesi’nden Ömer Bilgin kazanırken, Hacettepe Üniversitesi’nden Barkın Demirkıran ikinci, Akdeniz Üniversitesi’nden Deniz Can Oğuz ise üçüncü oldu. Kadınlar bireysel sıralaması açısından değerlendirildiğinde, ODTÜ’den Rana Akyazı birinci, Eskişehir Teknik Üniversitesi’nden Rüveyda Türkmen ikinci, Mersin Üniversitesi’nden Cansu Dilek üçüncülük ile ödüllendirildi.

Takım sıralamalarında, erkeklerde Akdeniz Üniversitesi birinci, ODTÜ ikinci, Gazi Üniversitesi ise üçüncü sırada yer aldı. Kadınlar kategorisinde ODTÜ birinciliği elde ederken, Mersin Üniversitesi ikinci oldu. Beyzanur Boydak ve Merve Eflal Dağkıran’ın temsil ettiği Düzce Üniversitesi ise, büyük bir başarı ile üçüncü sırayı kazandı. DÜBİS öğrencileri, bu önemli başarıyı Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ile paylaşmak amacıyla bir ziyaret gerçekleştirerek kazandıkları kupayı takdim etti.

REKTÖR’DEN TEBRİK MESAJI

Düzce Üniversitesi Bisiklet Topluluğu öğrencilerinin elde ettiği başarıdan büyük mutluluk duyduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, sporun her alanında Düzce Üniversitesi’nin her zaman iddialı ve başarılı olduğunu vurgulayarak, öğrencileri tebrik etti. Öğrenciler, dağ bisikleti organizasyonunda elde ettikleri bu ilk kupadan dolayı büyük bir gurur duyduklarını belirtti.