Düzce üniversitesi kalite toplantısı yapıldı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ’NDE KALİTE KOMİSYONU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

Düzce Üniversitesi’nin Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Kalite Komisyonu Toplantısı, Rektörlük Çalıştay Salonu’nda yapıldı. Toplantıya; Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Kurucu Rektör Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk, dekanlar, dekan yardımcıları, daire başkanları, koordinatörler ve akademik ile idari birim yöneticileri katılım gösterdi.

REKTÖR SÖZBİR’DEN AKREDİTASYON VURGUSU

Rektör Nedim Sözbir, Düzce Üniversitesi’nin Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından verilen iki yıllık akreditasyonunun önemli bir kazanç olduğunu belirtti. Sözbir, ilerleyen süreçte Düzce Üniversitesi’nin tam akreditasyon statüsüne ulaşabilmesi için daha kararlı ve yoğun çalışmalar gerekli olduğunu ifade etti. Kalite odaklı yaklaşımın hem kurumsal gelişim hem de sürdürülebilirlik açısından kritik bir değer taşıdığına değindi.

KALİTE, ÜNİVERSİTENİN TEMEL UNSURU

Düzce Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu, kalite konusundaki bilgi ve deneyimlerini paylaşmak amacıyla toplantıya katıldı. Şerifoğlu, “Bizim üniversitemizin fıtratında kalite var” diyerek kalite kavramının üniversitenin yapısında yerleşik olduğunu vurguladı. Kalite süreçlerinin bazen karmaşık görünse de üniversitenin güçlü akademik altyapısıyla bu süreçlerin başarıyla yürütüldüğünü belirtti.

KALİTE GÜVENCESİ GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRİYOR

Konuşmasında, kalite kavramının üniversitelerin geleceğini güvence altına alan temel bir unsur olduğunu ifade eden Şerifoğlu, kalite güvencesi sistemlerinin, kurumsal misyon, vizyon ve stratejilerle entegrasyonunun önemine dikkat çekti. Ayrıca kalite politikalarının tüm paydaşlar tarafından bilinmesi ve sahiplenilmesinin başarının temel anahtarı olduğunu belirtti. Öğrenci katılımının artırılması ve öğrencilerin süreçlere liderlik etmesi gerektiğini vurguladı.

DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİ ÜZERİNE GÖRÜŞLER

Toplantıda, YÖKAK tarafından yürütülen değerlendirme süreçlerinde dikkate alınan kriterleri detaylandıran Şerifoğlu, kurumsal performans göstergelerinin izlenmesi, iyileştirme adımlarının sürekliliği ve paydaş katılımının artırılması gibi unsurların kalite güvencesi sisteminin temel prensipleri olduğunu açıkladı. Akademik ve idari birim yöneticileri, Kurucu Rektör Şerifoğlu’na sorular yöneltti ve süreçlere dair fikir alışverişinde bulundu. Bu toplantı, kalite anlayışının kurumsal hafıza ile bütünleşmesi ve uygulamaya dönük yaklaşımların geliştirilmesine önemli katkılar sağladı.