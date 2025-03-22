Düzce Üniversitesi’nde Dünya Su Günü Konferansı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ’NDE DÜNYA SU GÜNÜ KONFERANSI DÜZENLENDİ

Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı konularında farkındalık oluşturmak amacıyla bir konferans düzenliyor. Dünya Su Günü vesilesiyle gerçekleştirilen etkinlikte, Konya Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü’nden İhsan Buğra Buğdaycı konuşmacı olarak yer alıyor. Konferansa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aybike Ayfer Karadağ, fakülte akademisyenleri ve öğrenciler katılıyor.

SU KAYNAKLARININ KORUNMASI HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Biyosistem Mühendisliği Bölümü Başkanı Doç. Dr. Emre Tunca, Türkiye’deki mevcut su kaynaklarının durumu hakkında bilgi veriyor. Suyun bilinçli kullanılmasının önemini vurgulayan Tunca, “Su kaynaklarının korunması için bireysel ve toplumsal farkındalığın artırılması gerekmektedir.” diyerek konferansın suyun hayatımızdaki kritik önemine dikkat çekiyor. Ziraat Fakültesi Dekanı Karadağ ise şehirlerde kullanılan suyun tarımdaki rolü ve doğru kullanım yöntemleri üzerine bilgi veriyor.

KURAKLIK HİDROELEKTRİK ÜRETİMİNİ DÜŞÜRDÜ

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk, suyun bilinçli kullanımının önemine değiniyor. Ülkemizde kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerinde üretilen elektrik enerjisinin geçen yıllarda yüzde 30 civarında olduğunu, bu yıl ise bu oranın yüzde 8’e düştüğünü belirtiyor. Öztürk, su kaynaklarının korunmasına yönelik projelerin artırılması gerektiğini ifade ediyor ve Düzce Üniversitesi tarafından yürütülen Kanalizasyon Sularının Temiz Suya Dönüştürülmesi Projesi hakkında bilgi veriyor.

SUYUN ETKİN KULLANIMI GEREKEN BİR KONU

Dünya Su Günü kapsamında suyun bilinçli ve verimli kullanımına dikkat çeken konuşmacı İhsan Buğra Buğdaycı, suyun önemi, iklim değişikliği ve tarımda suyun nasıl daha etkin kullanılabileceği konularında kapsamlı bir sunum gerçekleştiriyor. Tarımsal üretimde suyun bilinçli kullanımının hayati önem taşıdığını vurgulayan Buğdaycı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından yürütülen projelerden bahsederek bu alandaki bilimsel çalışmalara ışık tutuyor.

DÜNYA ÜZERİNDE 2 MİLYARDAN FAZLA İNSAN TEMİZ SUYA ERİŞEMİYOR

Buğdaycı, Dünya Su Günü kapsamında her yıl belirli bir temanın belirlendiğine dikkat çekiyor. “2025 yılında buzulların korunması üzerine çeşitli çalışmalar yürütüyoruz.” diyor. Ayrıca, dünya üzerindeki 2 milyardan fazla insanın temiz ve güvenli suya erişiminin olmadığını, su kaynaklarının korunması ve gelecek nesillere aktarılması için çözümler üretilmesinin gerekliliğini vurguluyor. Konferans, öğrencilerin sorularını yanıtlamasıyla ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona eriyor.