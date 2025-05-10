Düzce Üniversitesi’nde “Gençlerin Gözünden Aile” Paneli

2025 AİLE YILI KAPSAMINDA DÜZENLENEN PANEL

Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2025 Aile Yılı kapsamında “Gençlerin Gözünden Aile” konulu ilk öğrenci panelini gerçekleştirdi. İstiklal Konferans Salonu’nda yoğun ilgiyle karşılanan etkinlikte, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç aile desteğinin gençlerin sağlıklı gelişimi açısından vazgeçilmez olduğunu belirtti.

REKTÖRDEN TEŞEKKÜR MESAJI

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, panelin düzenlenmesinde katkı sağlayan İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Menekşe, dekan yardımcıları ve akademik kadroya teşekkür etti. Rektör Sözbir, aile bağlarının güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Her aile ferdinin gündeme gelen meseleleri birlikte konuşması iletişimi ve dayanışmayı artıracaktır” dedi.

ÖĞRENCİ PANELİ DETAYLARI

Dr. Öğr. Üyesi Esma Çetin’in yönetimindeki panelde, günümüz aile dinamikleri masaya yatırıldı. Şevval Akkan dijital platformların aile ilişkileri üzerindeki etkisini sorgularken, Büşra Gülen kuşaklar arası farklılıkların potansiyel değerine dikkat çekti. Semanur Çakır aile desteğinin gençler üzerindeki çift yönlü anlamını analiz etti ve etkinliğin son konuşmacısı Yusuf Çelik, ailelerin gençler üzerindeki etkisini ebeveyn yaklaşımları ile değerlendirdi. Program, katılımcılara teşekkür belgesinin verilmesiyle sona erdi.