Düzce Üniversitesi’nde Hoca Ahmet Yesevi Programı

TÜRK DÜNYASI VE HOCA AHMET YESEVİ PROGRAMI DÜZENLENDİ

Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi’nin düzenlediği “Türk Dünyası ve Hoca Ahmet Yesevi” adlı program başarıyla gerçekleştirdi. Program, Cumhuriyet Konferans Salonu’nda yapıldı. Etkinlikte Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, 2020-2024 Dönemi Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Düzce Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. İsmail Karagöz, öğretim üyeleri ve öğrenciler yer aldı.

AHDE VEFAYI UNUTMAMAK GEREKEN BİR GÖREV

Rektör Nedim Sözbir, Hoca Ahmet Yesevi’yi anma amacıyla toplandıklarını ifade ederek, konferansta bilgi ve deneyimlerini paylaşacak olan Prof. Dr. Musa Yıldız’a teşekkür etti. Sözbir, “Köklerimizi tanımanın, ortak kültürel mirasımızı anlamanın ve bunu gelecek nesillere aktarmanın önemli bir görev” olduğunu belirterek, “Bu mirasın güçlü temsilcilerinden Hoca Ahmet Yesevi’yi tanımak ve anlamak üzere bir aradayız. Hoca Ahmet Yesevi, sadece yaşadığı döneme değil, asırlar boyunca Türk-İslam dünyasına yön vermiş büyük gönül ve hikmet insanıdır. ‘Bilim ve hizmet birlikte olursa insan yükselir’ sözü bizlere ışık tutmaya devam etmektedir” dedi.

HOCANIN ETKİSİ VE İLİŞKİLERİ

Konferans vermek üzere kürsüye çıkan Prof. Dr. Musa Yıldız, Türk dünyasının 10 milyon metrekareden fazla bir alana yayıldığını belirterek, Orta Asya yerine Türk-İslam medeniyetinin hayat bulduğu coğrafyayı ifade eden Türkistan kavramının kullanılmasının daha uygun olduğunu ifade etti. Hoca Ahmet Yesevi’yi tanıtan önemli bir tarihçi ve edebiyatçı olarak Ord. Prof. Dr. Fuat Köprülü’yü öne çıkartan Yıldız, Hoca Ahmet Yesevi’nin hayatı ile ilgili bilgiler paylaşarak açıklamalarına devam etti.

Dinimizdeki ihsanı öğreten ilk şahsiyetin Hoca Ahmet Yesevi olduğunu söyleyen Yıldız, onun vaktinin üçte birini ibadet ve zikirle, üçte birini talebelerine zahiri ve batıni ilimler öğretmekle ve kalan üçte birini ise geçimini sağlamak için çalışmakla geçirdiğini de ekledi. Hoca Ahmet Yesevi’nin Türkçe konusundaki derin hassasiyetini dile getiren Yıldız, eserleri hakkında detaylı değerlendirmelerde bulunarak sözlerini tamamladı. Program, hediye ve belge takdimi ile son buldu.