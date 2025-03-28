Düzce Üniversitesi’nde Ramazan Bayramı Töreni

BAYRAMLAŞMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü, Ramazan Bayramı vesilesiyle bayramlaşma etkinliği düzenledi. Bu özel organizasyon, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda yapıldı. Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Genç ve Prof. Dr. Ali Öztürk, Genel Sekreter Nihat Yıldız, Dekanlar ile akademik ve idari personel etkinliğe katıldı.

REKTÖR’DEN HAYIRLI DİLEKLER

Rektör Nedim Sözbir, etkinlikte bulunan herkesle birebir bayramlaşarak, katılımcılara sağlık, huzur ve başarı dolu bir yıl temenni etti. Bayramların birlik ve beraberlik duygularını güçlendirdiğini belirten Rektör, Düzce Üniversitesi topluluğu için hayırlı günler diledi.

DUA ve FOTOĞRAF ÇEKİMİ İLE SONUÇLANDI

Personelin birlik ve beraberliğini pekiştiren bu program, Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Menekşe’nin yaptığı dua ile sona erdi. Ayrıca etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimi ile tamamlandı.