Düzce Üniversitesi’nde Yenilikçi Ürünler Tanıtıldı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi satış ofisi, bilgi birikiminin ürün haline dönüştüğü, sağlık, çevre ve sürdürülebilirlik alanında birçok doğal ve yenilikçi ürünün halk ile buluşmasını sağlıyor. Bu üniversite, bilimsel birikimini ve sürdürülebilir üretim gücünü topluma katkı sağlamak amacıyla önemli bir adım daha attı. Yüksek katma değerli ürünlerin daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefiyle kurulan Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) A.Ş. Satış Ofisi’nin açılış töreni gerçekleştirildi.

doğal ve yenilikçi ürünler

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) altında üretilen propolis ve çiçek balı ile tarımsal atıkları değerlendirerek tıbbi ve yenilebilir mantar üretimi yapan DÜTAGAM bünyesindeki Reishi ve Şitaki mantarları, Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü tarafından geliştirilen Melenis marka tescilli saç bakım ürünleri ve kestane kolonyası gibi ürünler, satış ofisinin açılışıyla birlikte halkla buluştu.

çevre ve sağlık odaklı üretim

Düzce Üniversitesi, nitelikli eğitiminin yanı sıra ürettiği bilimsel çıktılarla topluma değer katmayı sürdürüyor. Akademik bilgi, üretim gücü ve çevresel duyarlılığı bir araya getirerek geliştirdiği kozmetik ve sağlık ürünleri ile bölgesel kalkınmaya ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor. Doğaya duyarlı ürün geliştirme vizyonuyla hareket eden Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü, akademik araştırmalarla desteklenen ürün geliştirme süreçleri sayesinde yerel kalkınmaya katkı sunuyor.

bilimsel üretimle topluma katkı

Açılan satış ofisi ile Düzce Üniversitesi’nin bilimsel vizyonu ve sürdürülebilirlik anlayışının daha geniş kitlelere ulaşması hedefleniyor. Düzce Üniversitesi, geleceği şekillendiren projelerle bilimi yaşamın her alanına entegre etmeye ve toplumsal katkısını artırmaya devam ediyor. Düzce Üniversitesi Hastane bölgesinde gerçekleştirilen açılış törenine; Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı, Genel Sekreter Nihat Yıldız, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Cengiz Tuncer, Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Emine Tekin, Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Çağlar Akçay, TTO Direktörü Dr. Betül İşbilir Kula, akademisyenler ve idari personel katıldı.