Düzce Üniversitesi’nden Minik Yüreklere Bilim Desteği

Düzce Üniversitesi’nden minik yüreklere büyük destek

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, BİLİME VE EĞİTİME GÖNÜL VERİYOR

Düzce Üniversitesi, sosyal sorumluluk alanındaki örnek çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Kariyer Geliştirme ile Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Senem Çolak Yazıcı, Bilim ve Fen Topluluğu ile Gölormanı İlkokulu’na kitap ve laboratuvar malzemesi desteği sağlayarak anlamlı bir projeye imza attı. Bu proje, eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunmayı amaçlıyor.

Düzce’nin Gölormanı köyünde gerçekleştirilen bu özel projede, okulun fen eğitimi altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor. Bir firmanın sponsorluğunda temin edilen laboratuvar malzemeleri okul yetkililerine teslim edildi. Topluluk üyeleri tarafından toplanan çok sayıda kitap da okul kütüphanesine kazandırıldı. Ziyaret, sadece malzeme ile sınırlı kalmayıp, ilkokul öğrencilerine yönelik bilimsel deney ve gösterilerle de renklendi.

ETKİNLİKTE BİLİMSEL DENeyLER YAPILDI

Senem Çolak Yazıcı ve Bilim ve Fen Topluluğu öğrencileri, düzenledikleri etkinlikte minyatür yanardağ patlaması, renkli sıvıların yoğunluk farkı deneyi, açık hava basıncı deneyi ve yanmayan el deneyi gibi çeşitli bilimsel deneyler gerçekleştirdi. Bu etkinlik sayesinde çocuklar, eğlenerek öğrenmenin heyecanını yaşadı ve bilimin eğlenceli yönleriyle tanıştı. Her deney, öğrencilere bilimsel merak uyandırırken, güvenli bir ortamda bilimi keşfetmelerine olanak tanıdı.

Katılımcılar, projelerin sadece bilimsel katkı sunmakla kalmayıp, aynı zamanda meslek seçimi açısından da önemli olduğunu vurgulayarak, sosyal sorumluluk projelerine destek verme kararlılıklarını dile getirdi. Dr. Yazıcı, etkinliğin ardından “Eğitim sadece dört duvar arasında gerçekleşmez. Bilimi çocukların hayatına ne kadar erken sokabilirsek, o kadar kalıcı ve etkili olur” dedi. Düzce Üniversitesi’nin bu çalışması, üniversite ile toplum iş birliğinin anlamlı sonuçlarını bir kez daha gözler önüne serdi.