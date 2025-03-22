Düzce Üniversitesi’ne 5 Yıllık Akreditasyon Belgesi

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ’NDEN ÖNEMLİ BİR BAŞARI

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, Sosyal Beşeri Temel Bilimler Akreditasyon ve Rating Derneği (STAR) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, eğitim kalitesini kanıtlayan önemli bir başarı sergileyerek 5 yıl geçerli olmak üzere Akreditasyon Belgesi almaya hak kazandı. Bu başarıyla birlikte, Düzce Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, devlet üniversiteleri arasında 5 yıllık ulusal Akreditasyon Belgesi almaya hak kazanmış ilk ve tek bölüm olma özelliğini taşıyor.

YERLEŞKE ZİYARETİ VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Akreditasyon süreci kapsamında, 4-5 Eylül 2025 tarihlerinde STAR Akreditasyon tarafından görevlendirilen uzman bir değerlendirme ekibi yerleşkeyi ziyaret etti. Bu ziyarette, ekip öğretim üyeleri, idari birim yöneticileri, öğrenciler ve dış paydaşlarla görüşmeler gerçekleştirdi. Bölümün paydaşlarla olan etkileşimi, eğitim-öğretim faaliyetlerinin işleyişi ve kalite güvencesi uygulamaları yerinde gözlemlendi.

AKREDİTASYONDA BAŞARIYLA TAMAMLANAN SÜREÇ

Düzce Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, 11 ana ölçüt ve 42 alt ölçüt çerçevesinde hazırlanan rapor ve sunulan belgelerle STAR Akreditasyon değerlendirme ekibi tarafından detaylı bir incelemeye tabi tutuldu. Yerleşke ziyaretinin ardından, bu rapor ve belgelerin bütüncül olarak değerlendirilmesi sonucu, bölüm akreditasyon sürecini başarıyla tamamlayarak 15 Ocak 2030 tarihine kadar geçerli Akreditasyon Belgesi almaya hak kazandı.

Bu akreditasyon başarıları, bölümün eğitim-öğretim kalitesi, güncel müfredat yapısı, öğrenci odaklı eğitim anlayışı ve sürekli iyileştirme süreçleri gibi alanlardaki yetkinliğini gösteriyor. Akreditasyon sürecinin birçok aşaması; gerekli belgelerin toplanması, sürekli iyileştirme ve bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi gibi konular titizlikle yürütüldü. Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gülçin Ersöz Demir ve bölüm akademisyenleri bu süreçte özveri ve titizlikle çalışarak sürecin başarıyla sonuçlanmasına katkı sağladı.

DESTEK VE TEŞEKKÜR

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Enver Bozdemir, bu zorlu süreçte akreditasyon sürecini başarıyla yöneten Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gülçin Ersöz Demir ve bölüm akademisyenlerine teşekkür etti. Ayrıca, diğer bölümlerin de akredite olabilmesi için çalışmalara devam edeceklerini dile getirdi.